Военный аналитик о передаче союзникам РФ технологии гиперзвукового оружия: переживать не стоит

Военный аналитик Виктор Литовкин объяснил, опасно ли передавать российским союзникам оборонные технологии.

Он отметил, что высокие технологии имеют много тонкостей, поэтому переживать не стоит о том, что Россия лишится преимущества в военной сфере.

Литовкин отметил, что важно при этом понимать, являются ли потенциальные получатели технологий нашими настоящими союзниками.

Ранее спикер ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России осталось не более 50 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Он привёл в пример Индию, которая получила от России переделанную ракету "Оникс", которая стала летать на расстояние 300 километров при том, что в России она имеет дальность 600-700 километров.

"Потому что за границу, согласно договору о нераспространении ракетных технологий, нельзя продавать ракеты с дальностью выше 300 километров. Поэтому мы с Дели реализуем совместный проект», — цитирует слова эксперта ФАН.