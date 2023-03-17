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SHOT: наёмник из Германии Томас Мертенс решил остаться в России

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Силовые структуры

Врач из Германии Томас Мертенс заявил, что желает остаться в России. На родину 45-летний мужчина возвращаться не хочет. По его словам, медика считают там предателем за поддержку спецоперации и желают посадить.

SHOT: наёмник из Германии Томас Мертенс решил остаться в России

Мертенс по туристической визе приехал в ЛНР и записался в международный отряд. Специалист работал в госпитале и спасал жизни раненых.

"Там, в зоне СВО, все как братья, это совсем по-другому, не как в Германии. Там все друг за друга держатся, друг другу помогают", — рассказал он Telegram-каналу SHOT.

Его супруга с ребёнком проживает в крымском селе. Старшая дочь учится в Германии.

По словам медика, на родине Мертенсу грозят тюрьмой за поддержку СВО с лишением свободы на 15 лет.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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