Врач из Германии Томас Мертенс заявил, что желает остаться в России. На родину 45-летний мужчина возвращаться не хочет. По его словам, медика считают там предателем за поддержку спецоперации и желают посадить.
Мертенс по туристической визе приехал в ЛНР и записался в международный отряд. Специалист работал в госпитале и спасал жизни раненых.
"Там, в зоне СВО, все как братья, это совсем по-другому, не как в Германии. Там все друг за друга держатся, друг другу помогают", — рассказал он Telegram-каналу SHOT.
Его супруга с ребёнком проживает в крымском селе. Старшая дочь учится в Германии.
По словам медика, на родине Мертенсу грозят тюрьмой за поддержку СВО с лишением свободы на 15 лет.
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