Военный эксперт рассказал об эффективной военной технике РФ: старое оружие модернизируется успешно

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин объяснил, какое российское оружие особенно страшит западные страны. Он перечислил наиболее эффективные образцы отечественной военной техники.

Дандыкин отметил, что Россия имеет на вооружении много эффективного модернизированного оружия.

В первую очередь он назвал гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые нельзя сбить, так как ПВО бессильно против них.

Напомнил он о комплексе "Искандер" и сверхзвуковой ракете "Оникс", которые, по его словам, хорошо себя показали на СВО.

Эксперт похвалил отечественный танк Т-90М "Прорыв", который, по мнению Дандыкина, приближается по своим характеристикам к бронемашинам последнего поколения.

Рассказал он и модернизации старых образцов вооружения.

"Сейчас прошел год специальной военной операции, поэтому оружие, если, скажем, довольно старое, которое было, модернизируется очень успешно и доводится до современного состояния", — цитирует слова Дандыкина iReactor.