Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин объяснил, какое российское оружие особенно страшит западные страны. Он перечислил наиболее эффективные образцы отечественной военной техники.
Дандыкин отметил, что Россия имеет на вооружении много эффективного модернизированного оружия.
В первую очередь он назвал гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые нельзя сбить, так как ПВО бессильно против них.
Напомнил он о комплексе "Искандер" и сверхзвуковой ракете "Оникс", которые, по его словам, хорошо себя показали на СВО.
Эксперт похвалил отечественный танк Т-90М "Прорыв", который, по мнению Дандыкина, приближается по своим характеристикам к бронемашинам последнего поколения.
Рассказал он и модернизации старых образцов вооружения.
"Сейчас прошел год специальной военной операции, поэтому оружие, если, скажем, довольно старое, которое было, модернизируется очень успешно и доводится до современного состояния", — цитирует слова Дандыкина iReactor.
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