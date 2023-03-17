Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Под Авдеевкой идут ожесточённые сражения.
Украинские военные проинформировали о тяжёлом положении и больших потерях среди подразделений ВСУ.
"Каждый день по 13 убитых и раненых", — передают слова боевика ВСУ военные корреспонденты "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили спецгруппу ВС Украины при попытке атаки левого берега Днепра. Грамотно организованная оборона и слаженные действия ВС РФ позволили обнаружить и уничтожить ДРГ противника ещё до её спуска на воду.
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Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.