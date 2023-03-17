Военнослужащий ВСУ заявил о тяжёлых боях под Авдеевкой

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Под Авдеевкой идут ожесточённые сражения.

Украинские военные проинформировали о тяжёлом положении и больших потерях среди подразделений ВСУ.

"Каждый день по 13 убитых и раненых", — передают слова боевика ВСУ военные корреспонденты "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили спецгруппу ВС Украины при попытке атаки левого берега Днепра. Грамотно организованная оборона и слаженные действия ВС РФ позволили обнаружить и уничтожить ДРГ противника ещё до её спуска на воду.