Бойцы группировки "Восток" на Запорожском направлении успешно отбили попытки прорыва 65-й механизированной бригады ВСУ, рассказал глава пресс-центра подразделения Александр Гордеев.

"Противник предпринял повторную атаку наших подразделений со стороны населенного пункта Новоданиловка силами 65-й механизированной бригады ВСУ при поддержке бронетехники", — пояснил он агентству ТАСС.

Гордеев уточнил, что вертолёт Ка-52 ВВС РФ уничтожил боевую машины пехоты неприятеля, а миномётчики ликвидировали живую силу противника.

Ранее генерал ВС Польши заявил, что командование ВСУ совершило большую ошибку при обороне Артёмовска.

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