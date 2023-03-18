РИА Новости: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США пинками гонят Украину в наступление. В Пентагоне назначили уже и дату: конец апреля — начало мая. При этом предлагается два направления, на которые следует бросить ВСУ для нанесения удара по российским силам, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Одно из направлений — Крым, Мелитополь, Мариуполь. Идея его в том, чтобы украинская армия захватила всю Херсонскую область и обстреливала оттуда "Хаймарсами" Крым. В этом случае под угрозой окажутся Черноморский флот и аэродром Саки. Но план этот многим кажется нереалистичным.

Второе направление — побережье Азовского моря. Оттуда предполагается обстреливать "Хаймарсами" Крымский мост в попытке таким образом изолировать полуостров, отмечает автор статьи.

Возможны и другие направления контрудара, однако их пока просто не озвучивают в СМИ. Например, ВСУ могут попытаться организовать контрнаступление в ДНР и отбить Артёмовск (Бахмут), считает журналист.

Если же все попытки окажутся неудачными, то Вашингтон должен срочно убедить Киев смириться с территориальными потерями и заключить перемирие.

"Поразительно, как малороссы постоянно мечтают всех перехитрить, а потом попадаются в самые простенькие, казалось бы, ловушки. Ловушка с контрнаступом может стать для них последней", - заключила обозреватель.