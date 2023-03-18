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ВСУ проверили на крепость ВС РФ на Бердянском направлении и потеряли личный состав и технику

Силовые структуры

Украинское командование анализирует боевую устойчивость обороны ВС РФ на Бердянском направлении, для чего накануне была предпринята провальная попытка разведки боем, сообщает издание EADaily.

ВСУ проверили на крепость ВС РФ на Бердянском направлении и потеряли личный состав и технику

Атака между опорными пунктами российских войск к северу от сёл Марфополь и Дорожнянка осуществлялась мотопехотным взводом ВСУ. Три украинские боевые машины пехоты прикрывали танки Т-72М1. Одновременно подавляющий огонь по российским позициям вели 120-мм миномёты и крупнокалиберные пулемёты.

Наступающая тяжёлая техника была уничтожена с помощью БМПТ "Терминатор" и противотанковых ракет "Конкурс-М".

Заранее заметить украинские силы ещё на выходе из Гуляйполя, Новоданиловки и Малой Токмачки помогли разведывательные беспилотники "Орлан-30" и "Форпост-Р".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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