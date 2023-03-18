ВСУ проверили на крепость ВС РФ на Бердянском направлении и потеряли личный состав и технику

Украинское командование анализирует боевую устойчивость обороны ВС РФ на Бердянском направлении, для чего накануне была предпринята провальная попытка разведки боем, сообщает издание EADaily.

Атака между опорными пунктами российских войск к северу от сёл Марфополь и Дорожнянка осуществлялась мотопехотным взводом ВСУ. Три украинские боевые машины пехоты прикрывали танки Т-72М1. Одновременно подавляющий огонь по российским позициям вели 120-мм миномёты и крупнокалиберные пулемёты.

Наступающая тяжёлая техника была уничтожена с помощью БМПТ "Терминатор" и противотанковых ракет "Конкурс-М".

Заранее заметить украинские силы ещё на выходе из Гуляйполя, Новоданиловки и Малой Токмачки помогли разведывательные беспилотники "Орлан-30" и "Форпост-Р".