Пухов назвал ключевым "козырем" будущего весеннего наступления ВСУ дальнобойную артиллерию

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В начале спецоперации на вооружении украинской армии не было дальнобойного оружия, однако сейчас оно появилось. Например, французская самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR и снаряды увеличенной дальности Excalibur. Об этом заявил военный аналитик Руслан Пухов.

"В результате они бьют по нашим войскам, когда мы, к примеру, готовимся наступать. Нам для этого требуется оперативно сконцентрироваться для нанесения удара", — указал эксперт в беседе с "МК".

На первой линии соприкосновения расположены те подразделения ВС РФ, которые ведут огонь. Рядом должна быть размещена ещё одна линия, откуда можно перебросить дополнительные силы в случае прорыва ВСУ, отметил Пухов. Однако сейчас противник способен нанести удар по второй линии, поэтому войска должны уходить в тыл.

"ВСУ с помощью натовской разведки всё "видят" и начинают бить по второй линии. Тогда сотни бойцов могут попасть под шквальный огонь", — предупредил аналитик.

Большое количество дальнобойной артиллерии является одним из "козырей" киевского руководства на фоне готовящегося наступления, считает Пухов. Однако на вооружении ВС РФ есть крылатые, баллистические ракеты и ударные беспилотники, которые могут обнаружить скопления военной техники противника за сотни километров от передовой.

"Кроме того, ещё не в полной мере задействованы возможности российской бомбардировочной авиации", — отметил эксперт.