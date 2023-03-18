Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Редактор Newsweek Хаммер: Вашингтон не заинтересован в сохранении территориальной целостности Украины
Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла
Отставку Беглова президент примет лично — Смоляк
Марков объяснил, почему власти США хотят арестовать Трампа: имеет все шансы выиграть выборы
Polestar представляет то, что похоже на новый BST Edition 270
Дональд Трамп уверен, что власти США арестуют его во вторник
Подчинённые комбата ВСУ с позывным "Купол" обратились к Залужному и Зеленскому
Шольц оценил решении МУС об "ордере на арест" Путина: никто не может быть выше закона
Военкор опубликовал кадры боя русского героя Мальцева крупным планом с двух ракурсов

Военкор Сладков заявил, что СВО на Украине перешла в стадию активного ожидания

1:05
Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков дал свой прогноз по поводу дальнейших действий в зоне спецоперации на Украине. Вариантов развития всего три: наступление ВС РФ, наступление ВСУ и контрнаступление одной из сторон в случае наступления другой.

Военкор Сладков заявил, что СВО на Украине перешла в стадию активного ожидания

Военкор отметил, что факторы успеха и у России, и у Украины одинаковые — это "снарядное разговение", подготовленные военнослужащие и подсохшая земля, по которой сейчас ходить сложно, не говоря уже о проезде техники.

Российские войска продвигаются вперёд, потери есть, но они не критичны, сообщает Сладков. Бойцы ждут появления техники НАТО на поле боя. Некоторые эксперты считают, что мосты и местность Украины не подходят для западных танков, но стрелять они будут в любом случае, уверен военкор.

"В целом, как пошутил (или нет) лет 25 назад один военный на Кавказе: "Мы находимся в состоянии активного ожидания". Усиленно ждём, короче", — заключил Сладков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"Гиацинт-Б": мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты

Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.

МО: мобилизованные артиллеристы ВС РФ спасли два взвода пехоты
Медведев о БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрном море: "Американцы вконец оборзели"
"Американцы вконец оборзели": Медведев о падении MQ-9 Reaper в Чёрном море
Захарова одним снимком унизила главу МИД Дании
Музыка под запретом: песни Аллы Пугачёвой и Леонида Агутина запретили на радио в России
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Медведев недвусмысленно прокомментировал выдачу ордера на арест Путина
Российские звёзды рассказали, почему вернулись в РФ после жизни за границей
Российские звёзды рассказали, почему вернулись в РФ после жизни за границей
Последние материалы
Военкор Сладков заявил, что СВО на Украине перешла в стадию активного ожидания
Возьмите взрослую кошку из приюта: ей нужны дом и любящий хозяин
Бразилия и ЮАР не будут выполнять решение МУС по Путину
Отставку Беглова президент примет лично — Смоляк
Пять вспомогательных упражнений для корпуса
Марков объяснил, почему власти США хотят арестовать Трампа: имеет все шансы выиграть выборы
Polestar представляет то, что похоже на новый BST Edition 270
Дональд Трамп уверен, что власти США арестуют его во вторник
Подчинённые комбата ВСУ с позывным "Купол" обратились к Залужному и Зеленскому
Шольц оценил решении МУС об "ордере на арест" Путина: никто не может быть выше закона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников