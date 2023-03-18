Военкор Сладков заявил, что СВО на Украине перешла в стадию активного ожидания

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков дал свой прогноз по поводу дальнейших действий в зоне спецоперации на Украине. Вариантов развития всего три: наступление ВС РФ, наступление ВСУ и контрнаступление одной из сторон в случае наступления другой.

Военкор отметил, что факторы успеха и у России, и у Украины одинаковые — это "снарядное разговение", подготовленные военнослужащие и подсохшая земля, по которой сейчас ходить сложно, не говоря уже о проезде техники.

Российские войска продвигаются вперёд, потери есть, но они не критичны, сообщает Сладков. Бойцы ждут появления техники НАТО на поле боя. Некоторые эксперты считают, что мосты и местность Украины не подходят для западных танков, но стрелять они будут в любом случае, уверен военкор.

"В целом, как пошутил (или нет) лет 25 назад один военный на Кавказе: "Мы находимся в состоянии активного ожидания". Усиленно ждём, короче", — заключил Сладков.