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Редактор Newsweek Хаммер заявил о незаинтересованности Вашингтона в сохранении территорий Украины

1:03
Силовые структуры

Территориальный вопрос Украина будет решать с Россией после победы в США группы политиков, которые выступают против поддержки Киева. К такому мнению пришёл редактор Newsweek Джош Хаммер.

Редактор Newsweek Хаммер заявил о незаинтересованности Вашингтона в сохранении территорий Украины

Губернатора Штата Рона Десантиса западные источники считают вероятным кандидатом на пост президента в 2024 году. А он заявил, что для Вашингтона вовлечённость в украинский конфликт не является национальным интересом Соединённых Штатов. Происходящее на Украине отвлекает от неотложных проблем внутри страны, таких как ужасающая картина с наркотиками.

"Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США, особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на Востоке Украины могут сами захотеть стать частью России. Стоит ли "отстаивать международные нормы" или какую-то другую бездумную чушь", — написал Хаммер в своём материале.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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