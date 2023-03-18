Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский солдат, получивший ранение в СВО, ищет девочку, письмо которой помогло бойцу вернуться к жизни.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Хабаровчанину-добровольцу Андрею 57 лет. Жена, дети и внуки поддерживали мужчину, а ещё одним ангелом-хранителем для него стала школьница Наташа из города Губкин Белгородской области.

Боец перед новым годом получил от девочки письмо с рисунком. Она пожелала Андрею обязательно вернуться домой с победой и попросила показать это письмо по телевизору.

Боец был ранен и признаётся, что к жизни его вернули родные и это письмо Наташи. У него была цель вернуться живым, чтобы она поверила, что чудеса на свете есть. Теперь Андрей ищет свою маленькую спасительницу.