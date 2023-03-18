Российский солдат, получивший ранение в СВО, ищет девочку, письмо которой помогло бойцу вернуться к жизни.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Хабаровчанину-добровольцу Андрею 57 лет. Жена, дети и внуки поддерживали мужчину, а ещё одним ангелом-хранителем для него стала школьница Наташа из города Губкин Белгородской области.
Боец перед новым годом получил от девочки письмо с рисунком. Она пожелала Андрею обязательно вернуться домой с победой и попросила показать это письмо по телевизору.
Боец был ранен и признаётся, что к жизни его вернули родные и это письмо Наташи. У него была цель вернуться живым, чтобы она поверила, что чудеса на свете есть. Теперь Андрей ищет свою маленькую спасительницу.
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