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Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла

0:53
Силовые структуры

Российский солдат, получивший ранение в СВО, ищет девочку, письмо которой помогло бойцу вернуться к жизни.

Русский боец ищет девочку Наташу, которая его спасла

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Хабаровчанину-добровольцу Андрею 57 лет. Жена, дети и внуки поддерживали мужчину, а ещё одним ангелом-хранителем для него стала школьница Наташа из города Губкин Белгородской области.

Боец перед новым годом получил от девочки письмо с рисунком. Она пожелала Андрею обязательно вернуться домой с победой и попросила показать это письмо по телевизору.

Боец был ранен и признаётся, что к жизни его вернули родные и это письмо Наташи. У него была цель вернуться живым, чтобы она поверила, что чудеса на свете есть. Теперь Андрей ищет свою маленькую спасительницу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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