В преддверии весеннего наступления войск ВС Украины против РФ CNMF готовит массированную кибератаку

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Столь обсуждаемое весеннее контрнаступление ВСУ будет поддержано в киберпространстве. Об этом сообщает "Военное обозрение".

По информации источника, Запад планирует массированную кибератаку на информационные сети РФ. Отмечается, что для этих целей задействуют украинских хакеров и тех российских айтишников, кто покинул Российскую Федерацию.

"Главным организатором войны в киберпространстве РФ станет специальное подразделение Cyber National Mission Force (CNMF), входящее в структуру Киберкомандования США. При этом американцы намерены осуществлять хакерские действия из дата-центров, расположенных в основном в европейских странах и на Украине", — пишет издание.

С целью усиления ИТ-подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ из США на Украину прибудет порядка 300 кадровых офицеров высокой квалификации из CNMF, Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил.

Хакерские атаки должны взломать сети и производить DDoS-атаки на российские организации, военные госпитали и другие структуры. Планируется не допустить отслеживания перемещений вооружений и войск.

Также сообщается о намерении специалистов установить на личные телефоны должностных лиц государственных органов РФ некий шпионский софт, передаёт источник.