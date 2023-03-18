Столь обсуждаемое весеннее контрнаступление ВСУ будет поддержано в киберпространстве. Об этом сообщает "Военное обозрение".
По информации источника, Запад планирует массированную кибератаку на информационные сети РФ. Отмечается, что для этих целей задействуют украинских хакеров и тех российских айтишников, кто покинул Российскую Федерацию.
"Главным организатором войны в киберпространстве РФ станет специальное подразделение Cyber National Mission Force (CNMF), входящее в структуру Киберкомандования США. При этом американцы намерены осуществлять хакерские действия из дата-центров, расположенных в основном в европейских странах и на Украине", — пишет издание.
С целью усиления ИТ-подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ из США на Украину прибудет порядка 300 кадровых офицеров высокой квалификации из CNMF, Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил.
Хакерские атаки должны взломать сети и производить DDoS-атаки на российские организации, военные госпитали и другие структуры. Планируется не допустить отслеживания перемещений вооружений и войск.
Также сообщается о намерении специалистов установить на личные телефоны должностных лиц государственных органов РФ некий шпионский софт, передаёт источник.
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