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В преддверии весеннего наступления войск ВС Украины против РФ CNMF готовит массированную кибератаку

1:29
Силовые структуры

Столь обсуждаемое весеннее контрнаступление ВСУ будет поддержано в киберпространстве. Об этом сообщает "Военное обозрение".

В преддверии весеннего наступления войск ВС Украины против РФ CNMF готовит массированную кибератаку

По информации источника, Запад планирует массированную кибератаку на информационные сети РФ. Отмечается, что для этих целей задействуют украинских хакеров и тех российских айтишников, кто покинул Российскую Федерацию.

"Главным организатором войны в киберпространстве РФ станет специальное подразделение Cyber National Mission Force (CNMF), входящее в структуру Киберкомандования США. При этом американцы намерены осуществлять хакерские действия из дата-центров, расположенных в основном в европейских странах и на Украине", — пишет издание.

С целью усиления ИТ-подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ из США на Украину прибудет порядка 300 кадровых офицеров высокой квалификации из CNMF, Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил.

Хакерские атаки должны взломать сети и производить DDoS-атаки на российские организации, военные госпитали и другие структуры. Планируется не допустить отслеживания перемещений вооружений и войск.

Также сообщается о намерении специалистов установить на личные телефоны должностных лиц государственных органов РФ некий шпионский софт, передаёт источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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