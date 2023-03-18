Минобороны Украины: неподготовленные мобилизованные не участвуют в обороне Бахмута

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны Украины заверили, что Киев не отправляет на оборону Артёмовска необученных мобилизованных. Об этом сообщила замминистра ведомства Анна Маляр, слова которой приводит Telegram-канал "Срочно, Сейчас".

Маляр заявила, что это дезинформация со стороны российской прессы, потому что, по её словам, мобилизованных украинцев подготавливают в достаточной мере.

"В результате масштабной войны подготовка рядовых и сержантов происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", — сообщила Маляр.

Ранее командир 46 бригады ВСУ сообщили американским журналистам, что в его подразделении вновь прибывшие — сплошь новобранцы безо всякого опыта и, как следствие, большое количество дезертиров.

Также ранее бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор со ссылкой на западные издания New York Times и Washington Post рассказал, что на улицах украинских городов мужчин призывного возраста просто хватают безо всяких объяснений, запихивают силой в грузовики, после чего они бесследно исчезают. После такой "мобилизации" украинские новобранцы погибают на фронте спустя 3-4 часа после начала боя.