РИА Новости: под Одессой организовали концлагерь для несогласных воевать против России

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Принудительная мобилизация на Украине набирает обороты, и для тех, кто несогласен брать в руки оружие и воевать против России, под Одессой открыли специальный концлагерь, заявил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, в ВСУ насильно мобилизуют преимущественно русскоговорящее население:

в Одесской,

Николаевской

и Херсонской областях.

"Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ред)", — заявил Барбашов РИА Новости.

В концлагере с людьми обращаются ужасно: не кормят и пытают, чтобы вынудить согласиться встать на сторону киевского режима и пополнить ряды ВСУ.