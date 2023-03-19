Принудительная мобилизация на Украине набирает обороты, и для тех, кто несогласен брать в руки оружие и воевать против России, под Одессой открыли специальный концлагерь, заявил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в ВСУ насильно мобилизуют преимущественно русскоговорящее население:
"Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ред)", — заявил Барбашов РИА Новости.
В концлагере с людьми обращаются ужасно: не кормят и пытают, чтобы вынудить согласиться встать на сторону киевского режима и пополнить ряды ВСУ.
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