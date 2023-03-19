Член запорожской ВГА, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Запорожье переполнено украинскими военными иностранными наёмниками.
"Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наёмниками", — сказал он.
По информации Рогова, количество боевиков не поддаётся подсчёту, но их очень много. Для размещения военнослужащих и наёмников уже не хватает места, и ВСУ переоборудуют под казармы гражданские объекты.
Рогов связал попытки наступления войск ВС Украины на Запорожском направлении с истерикой у Зеленского.
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