Путин о военных ВСУ, минировавших медоборудование в Мариуполе: "Нормальные люди так не делали бы"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал действия боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), минировавших медицинское оборудование на территории Мариуполя.

Ранее сообщалось, что глава РФ впервые лично посетил Донецкую Народную Республику и совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он объехал на автомобиле несколько районов города.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, сопровождавший руководителя государства, доложил ему, что украинские военные минировали трупы погибших солдат и медицинские приборы в лечебных учреждениях Мариуполя.

"Нормальные люди так не делали бы", — подчеркнул Путин.

Хуснуллин также рассказал президенту РФ о темпах строительства жилых домов, объектов социальной и образовательной инфраструктуры в Мариуполе, освобождённом российскими войсками.