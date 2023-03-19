Российский лидер Владимир Путин прокомментировал действия боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), минировавших медицинское оборудование на территории Мариуполя.
Ранее сообщалось, что глава РФ впервые лично посетил Донецкую Народную Республику и совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он объехал на автомобиле несколько районов города.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, сопровождавший руководителя государства, доложил ему, что украинские военные минировали трупы погибших солдат и медицинские приборы в лечебных учреждениях Мариуполя.
"Нормальные люди так не делали бы", — подчеркнул Путин.
Хуснуллин также рассказал президенту РФ о темпах строительства жилых домов, объектов социальной и образовательной инфраструктуры в Мариуполе, освобождённом российскими войсками.
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.