Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-премьер Украины Азаров: Киев готовит ужесточение мобилизации из-за нехватки военных
Истребители НАТО перехватили самолёты России, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии
РИА Новости: ВС РФ сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Financial Times: нехватка взрывчатки угрожает стремлению Европы вооружить Украину
Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать тех, кто выступает против поставок оружия Украине
Американский сенатор Грэм оскандалился из-за Украины: "Просто заткнись"
NYT: в музеях США русские предметы искусства начали называть украинскими
Член запорожской ВГА Рогов: Запорожье кишит украинскими военными и иностранными наёмниками
Полковник США Макгрегор: ВС России уже уничтожили две украинские армии

Путин о военных ВСУ, минировавших медоборудование в Мариуполе: "Нормальные люди так не делали бы"

0:54
Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал действия боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), минировавших медицинское оборудование на территории Мариуполя.

Путин о военных ВСУ, минировавших медоборудование в Мариуполе: "Нормальные люди так не делали бы"

Ранее сообщалось, что глава РФ впервые лично посетил Донецкую Народную Республику и совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он объехал на автомобиле несколько районов города.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, сопровождавший руководителя государства, доложил ему, что украинские военные минировали трупы погибших солдат и медицинские приборы в лечебных учреждениях Мариуполя.

"Нормальные люди так не делали бы", — подчеркнул Путин.

Хуснуллин также рассказал президенту РФ о темпах строительства жилых домов, объектов социальной и образовательной инфраструктуры в Мариуполе, освобождённом российскими войсками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.

РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
РИА Новости: потери ВСУ могут помешать контрнаступлению
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Российские бойцы задержали украинского наводчика
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
Дональд Трамп рассказал, что ожидает своего ареста во вторник
Дональд Трамп рассказал, что ожидает своего ареста во вторник
Последние материалы
Путин о военных ВСУ, минировавших медоборудование в Мариуполе: "Нормальные люди так не делали бы"
Истребители НАТО перехватили самолёты России, летевшие вблизи воздушного пространства Эстонии
РИА Новости: ВС РФ сорвали разведку боем и переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
На сколько можно оставлять щенка одного дома
Financial Times: нехватка взрывчатки угрожает стремлению Европы вооружить Украину
Китайские автобренды завоёвывают российскую территорию после ухода западных компаний
Депутат Уоллес: ЕП хочет заставить молчать тех, кто выступает против поставок оружия Украине
Американский сенатор Грэм оскандалился из-за Украины: "Просто заткнись"
NYT: в музеях США русские предметы искусства начали называть украинскими
Член запорожской ВГА Рогов: Запорожье кишит украинскими военными и иностранными наёмниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников