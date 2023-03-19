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Военкор Коц об аресте Путина в Германии: "Это вы будете ездить к нему в Мариуполь"

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Силовые структуры

В Берлине сделали громкое заявление относительно президента России. Министр юстиции Марко Бушман сказал, что Владимир Путин будет арестован сразу же, как "его нога ступит на территорию Германии".

Военкор Коц об аресте Путина в Германии: "Это вы будете ездить к нему в Мариуполь"

Военный корреспондент, член СПЧ при президенте Александр Коц считает, что лидеру РФ в ФРГ ездить нет надобности. Скорее западным элитам придётся самим посещать российские территории.

"В прекрасной России будущего Путину не надо будет ездить в Германию. Это вы будете ездить к нему — в Мариуполь, Донецк, Луганск, Севастополь", — высказался Коц.

Ранее стало известно, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, обвиняя его в военных преступлениях.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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