Военкор Коц об аресте Путина в Германии: "Это вы будете ездить к нему в Мариуполь"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Берлине сделали громкое заявление относительно президента России. Министр юстиции Марко Бушман сказал, что Владимир Путин будет арестован сразу же, как "его нога ступит на территорию Германии".

Военный корреспондент, член СПЧ при президенте Александр Коц считает, что лидеру РФ в ФРГ ездить нет надобности. Скорее западным элитам придётся самим посещать российские территории.

"В прекрасной России будущего Путину не надо будет ездить в Германию. Это вы будете ездить к нему — в Мариуполь, Донецк, Луганск, Севастополь", — высказался Коц.

Ранее стало известно, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина, обвиняя его в военных преступлениях.