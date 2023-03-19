Власти Киева начали в отношении Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию. Её цель — снижение бдительности армии России и общества. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьёзно усиливается", — сказал эксперт.
Он отметил, что параллельно ВСУ готовятся к наступлению в Запорожской области, прощупывая линию обороны. Украинские войска ведут разведку боем, в том числе путем заброски диверсантов.
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