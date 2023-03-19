Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году начинать спецоперацию было нецелесообразно. Во-первых, Москва рассчитывала, что ситуация в Донбассе разрешится мирным путём.
Во-вторых, у России тогда не было гиперзвукового оружия, и страна укрепляла свою финансовую систему, сказал Путин.
"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", — заявил президент в эфире телеканала "Россия 1".
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Решение МУС о выдаче "ордера на арест" президента РФ Путина перестаёт казаться нелепым и вполне органично вписывается в события последних дней.