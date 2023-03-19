Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО на Украине она фактически его не применяет

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году начинать спецоперацию было нецелесообразно. Во-первых, Москва рассчитывала, что ситуация в Донбассе разрешится мирным путём.

Во-вторых, у России тогда не было гиперзвукового оружия, и страна укрепляла свою финансовую систему, сказал Путин.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", — заявил президент в эфире телеканала "Россия 1".