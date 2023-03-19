Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности

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Добровольцы прокомментировали методы, применяемые ВСУ в районе Орехова на Запорожском фронте.

По информации "Русской Весны", в воскресенье, 19 марта, националисты в очередной раз пытались нащупать слабые места ВС РФ на этом направлении.

Как отметили добровольцы из военного сообщества "ПТСР Team", боевики перед атакой использовали дымы и выпустили заряды из установки разминирования для проходов в минных заграждениях.

Сейчас есть информация, что ВСУ потеряли в этой атаке два танка, три БМП и примерно 25 солдат.

У российских сил двое раненых.

"Интересный момент: ВСУ применяют дистанционное минирование тылов с целью затруднения подхода резервов и эвакуации раненых", — цитирует "Русская Весна" добровольцев.