Добровольцы прокомментировали методы, применяемые ВСУ в районе Орехова на Запорожском фронте.
По информации "Русской Весны", в воскресенье, 19 марта, националисты в очередной раз пытались нащупать слабые места ВС РФ на этом направлении.
Как отметили добровольцы из военного сообщества "ПТСР Team", боевики перед атакой использовали дымы и выпустили заряды из установки разминирования для проходов в минных заграждениях.
Сейчас есть информация, что ВСУ потеряли в этой атаке два танка, три БМП и примерно 25 солдат.
У российских сил двое раненых.
"Интересный момент: ВСУ применяют дистанционное минирование тылов с целью затруднения подхода резервов и эвакуации раненых", — цитирует "Русская Весна" добровольцев.
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