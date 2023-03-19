РВ: боевики ВСУ чуть не поубивали себя британской ракетой NLAW

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались выстрелить британской переносной противотанковой управляемой ракетой (ПТРК) NLAW. Однако что-то пошло не так, ПТУР полетел не по плану и чуть не уничтожил самих украинских военных. Об этом сообщает "Русская Весна" в своём Telegram-канале.

Издание также публикует и видео неудачного применения натовского оружия, снятое самими всушниками. Редакция не размещает здесь запись из-за присутствия ненормативной лексики.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять против российских военных новые опасные колёсные дроны-камикадзе.

Также бойцы ВС РФ захватили на отбитых у ВСУ позициях под Авдеевкой гранаты М-67 производства США.