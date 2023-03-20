Потери офицерского состава СБУ и ВСУ за неделю: в бой уже бросают майоров и подполковников

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Озвучены потери офицерского состава националистов за прошедшую неделю.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко и предоставляет несколько высокопоставленных офицеров неприятеля.

Итак, отмечается, что националисты потеряли майора ВСУ Максима Кравчика старшего офицера спецподразделения СБУ "Альфа" полковника Александра Вдовиченко, майора ВСУ Николая Корнийчука, старшего офицера 10-го корпуса ВСУ полковника Андрея Наконечного, старшего офицера 93-й бригады ВСУ подполковника Александра Антонца, майора ВСУ Владимира Бойко.

Подтверждённые киевской властью потери в зоне спецоперации России показывают растущее количество погибших, не говоря уже о фактическом положении дел, отметил ведущий Первого канала.