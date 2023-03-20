Озвучены потери офицерского состава националистов за прошедшую неделю.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко и предоставляет несколько высокопоставленных офицеров неприятеля.
Итак, отмечается, что националисты потеряли майора ВСУ Максима Кравчика старшего офицера спецподразделения СБУ "Альфа" полковника Александра Вдовиченко, майора ВСУ Николая Корнийчука, старшего офицера 10-го корпуса ВСУ полковника Андрея Наконечного, старшего офицера 93-й бригады ВСУ подполковника Александра Антонца, майора ВСУ Владимира Бойко.
Подтверждённые киевской властью потери в зоне спецоперации России показывают растущее количество погибших, не говоря уже о фактическом положении дел, отметил ведущий Первого канала.
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