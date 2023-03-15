Успешное наступление российской армии на линии Сватово — Кременная заставляет боевиков ВСУ оставлять свои позиции в регионе. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что ситуация для противника на Сватовско-кременском направлении ухудшается с каждым днём.
"В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", — сказал он в беседе с ТАСС.
Подполковник сообщил, что группировка ВСУ стягивает основные силы в самые горячие точки боевых действий из-за больших потерь.
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Армия России накрыла огнём колонну ВСУ.