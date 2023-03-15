Марочко заявил, что ВСУ бросают свои позиции на линии Сватово — Кременная

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успешное наступление российской армии на линии Сватово — Кременная заставляет боевиков ВСУ оставлять свои позиции в регионе. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что ситуация для противника на Сватовско-кременском направлении ухудшается с каждым днём.

"В ходе успешных наступательных действий ВС РФ, а также нанесения точных огневых поражений на регулярной основе у противника ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане", — сказал он в беседе с ТАСС.

Подполковник сообщил, что группировка ВСУ стягивает основные силы в самые горячие точки боевых действий из-за больших потерь.