В районе села Орехово-Васильевка и посёлка Хромово идут ожесточённые бои. Военный эксперт, полковник ДНР в отставке Александр Басурин проинформировал, что враг "огрызается" и постоянно пытается вернуть себе потерянные позиции.
"В центре города бои всё ближе к администрации Бахмута, до которой остаётся не больше полукилометра", — сообщил эксперт.
Он отметил, что в юго-западной части Артёмовска бои идут возле улиц Чайковского и Корсунского. ВСУ скапливают технику в Константиновке и Часовом Яре, готовясь к контрнаступлению.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ у Берестового.
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