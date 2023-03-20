Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Asia Times: Азовское море и большая часть Донбасса останутся под контролем России
Аналитики призвали ударить "Кинжалами" по складам ВСУ с ракетами Brimstone и APKWS-II
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядит её мама: "Как статуэточка":
Марка "Москвич" возрождается в России с китайским дизайном
Бойцы ВДВ при помощи специального оружия отразили атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре
The Australian: переговоры Путина и Си Цзиньпина по поводу Украины могут изменить мир
РФ вышла на первое место по поставкам газа в Китай, обойдя Катар и Туркменистан
Премьер Камбоджи предупредил о риске ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина

Басурин заявил, что до центра Артёмовска войскам ВС РФ осталось не больше 500 метров

0:46
Силовые структуры

В районе села Орехово-Васильевка и посёлка Хромово идут ожесточённые бои. Военный эксперт, полковник ДНР в отставке Александр Басурин проинформировал, что враг "огрызается" и постоянно пытается вернуть себе потерянные позиции.

Басурин заявил, что до центра Артёмовска войскам ВС РФ осталось не больше 500 метров

"В центре города бои всё ближе к администрации Бахмута, до которой остаётся не больше полукилометра", — сообщил эксперт.

Он отметил, что в юго-западной части Артёмовска бои идут возле улиц Чайковского и Корсунского. ВСУ скапливают технику в Константиновке и Часовом Яре, готовясь к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ у Берестового.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Путин ответил всем на все вопросы, посетив Мариуполь
Путин ответил всем на все вопросы, посетив Мариуполь
Последние материалы
Премьер Камбоджи предупредил о риске ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина
Азаров: Зеленский отправляет войска в "Артёмовскую мясорубку" из-за страха деморализации ВСУ
Максим Галкин* переделал известную песню Николая Баскова "Я буду руки твои целовать"
Басурин заявил, что до центра Артёмовска войскам ВС РФ осталось не больше 500 метров
Военспец Дандыкин об активизации украинской авиации в зоне СВО: "Билет в один конец"
В Симферополе неизвестные пытались подорвать газопровод
ВС РФ на чётырех языках призвали боевиков ВСУ сдаться с берега Каховского водохранилища
Венгерские аналитики: у НАТО не хватит оружия на РФ. Только небесам известно, на какое чудо надеется Зеленский
Медведев: ордер МУС на арест Владимира Путина приведёт к "чудовищным последствиям" для международного права
РИА Новости: бывший президент США Дональд Трамп собрался в тюрьму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников