Басурин заявил, что до центра Артёмовска войскам ВС РФ осталось не больше 500 метров

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе села Орехово-Васильевка и посёлка Хромово идут ожесточённые бои. Военный эксперт, полковник ДНР в отставке Александр Басурин проинформировал, что враг "огрызается" и постоянно пытается вернуть себе потерянные позиции.

"В центре города бои всё ближе к администрации Бахмута, до которой остаётся не больше полукилометра", — сообщил эксперт.

Он отметил, что в юго-западной части Артёмовска бои идут возле улиц Чайковского и Корсунского. ВСУ скапливают технику в Константиновке и Часовом Яре, готовясь к контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ у Берестового.