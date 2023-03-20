Аналитики призвали ударить "Кинжалами" по складам ВСУ с ракетами Brimstone и APKWS-II

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва на Запорожском направлении будут использовать западные ракеты Brimstone-2 и APKWS-II, поэтому российской армии следует подготовиться к отражению ударов и уничтожению техники НАТО.

Как сообщили аналитики в интервью "Военному делу", единственный метод поражения хотя бы части украинских арсеналов — использование гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" для нанесения ударов по точным целям в промышленной зоне Запорожья.

"Кинжалы" способны преодолевать противоракетные "заслоны", возведённые комплексами NASAMS и IRIS-T SLM", — сказано в материале.

Специалисты считают, что армия РФ может противопоставить ракетам Brimstone-2 комплексы маскировки семейства "Накидка" и специализированные металлизированные аэрозольные завесы. Они также подчеркнули: российская бронетехника оснащена защитой "Арена-М" для перехвата приближающихся снарядов. По их словам, слабость Brimstone-2 заключаются в малой скорости полёта на маршевом и терминальном участках. Это означает, что западные ракеты являются лёгкими целями для ЗРК "Тор-М2У", указали аналитики.

Комментируя поставки снарядов APKWS-II, эксперты отметили, что они будут серьёзно угрожать российским войскам лишь в случае благоприятных погодных условий.