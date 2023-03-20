Российский самолёт Ан-26 увернулся от двух зенитных ракет ВСУ во время боёв за остров Змеиный

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда украинский гарнизон Змеиного в полном составе сдался в плен, на остров высадились российские солдаты. Однако боевики ВСУ продолжали пытаться захватить важный участок, который расположен в Чёрном море.

Российский гарнизон на протяжении суток отбивал атаки противника 8 мая 2022 года. ВСУ наносили удары при помощи беспилотников и истребителей, в результате солдаты ВС РФ остро нуждались в снаряжении, оружии и боеприпасах.

"Из средств ПВО у гарнизона оставалось две трубы ПЗРК, и пропала связь с большой землёй", — рассказал автор Telegram-канала Fighterbomber.

В район Змеиного отправили транспортник Ан-26 морской авиации Черноморского флота со всем необходимым. Перед вылетом малярным скотчем приклеили букву Z, что спасло самолёт от дружеского огня.

При развороте на обратный курс экипаж Ан-26 заметил быстроходную лодку ВСУ, с которой по самолёту были нанесены два выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

"На Ан-26 нет устройства для отстрела ППИ, нет брони, нет пушек и пулемётов, и нет системы РЭБ, которая бы могла увести ракету от самолёта. Нет ничего. Катапультных кресел, кстати тоже нет", — указал Fighterbomber.

Несмотря на это, пилоту удалось увести самолёт от ракет и выжить. Однако, по мнению автора, лётчика спасло чудо: небольшой Ан-26 выполнил боевую задачу без прикрытия, без ретрансляции связи, выполнил точный сброс жизненно важного груза и ушёл от двух ракет противника.

"Маленький Ан-26, который смог", — отметил Fighterbomber.