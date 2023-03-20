Генерал-лейтенант ВСУ Наев: на границе с Украиной нет ударных группировок ВС Белоруссии

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев заявил, что армия Белоруссии не имеет ударных группировок вблизи украинско-белорусской границы.

Наев отметил, что на данный момент белорусские силы, находящиеся у государственной границы, способны осуществлять исключительно оборонительные операции.

"Ударного потенциала они не имеют", — отметил командующий объединёнными силами Украины в беседе с "РБК-Украина".

Ранее в Белоруссии указывали на то, что украинцы минируют территорию у общей границы. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что не собирается отправлять военнослужащих в зону СВО.