Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев заявил, что армия Белоруссии не имеет ударных группировок вблизи украинско-белорусской границы.
Наев отметил, что на данный момент белорусские силы, находящиеся у государственной границы, способны осуществлять исключительно оборонительные операции.
"Ударного потенциала они не имеют", — отметил командующий объединёнными силами Украины в беседе с "РБК-Украина".
Ранее в Белоруссии указывали на то, что украинцы минируют территорию у общей границы. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что не собирается отправлять военнослужащих в зону СВО.
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