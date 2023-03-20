Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ формируют "армию дронов-камикадзе" для атаки на регион.
По информации политика, украинские военные несколько раз попытались совершить разведку боем. Киев планирует весеннее наступление, изучает линию обороны Вооружённых сил Российской Федерации, отметил Рогов.
"Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области", — предупредил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Как подчеркнул собеседник агентства, ВСУ экономят ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS США и другого высокоточного оружия.
Ранее журналисты "Русской Весны" сообщили, что в Запорожской области 291-й полк отразил попытку "мясного штурма" со стороны украинских военных.
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