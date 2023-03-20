Танк ВСУ с экипажем взорвался на полигоне в Черниговской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Черниговской области в учебном центре "Десна" Сухопутных сил Украины произошло чрезвычайное происшествие. Погиб экипаж танка, в который входили четверо военнослужащих.

Инцидент произошел 18 марта во время штатной стрельбы на танковом полигоне. В одной из боевых машин застрял снаряд. Экипаж пытался его вытащить, это привело к детонации боеприпаса и гибели танкистов.

"Во время штатных стрельб в воинской части (полигон "Десна") в Черниговской области взорвался снаряд, в результате взрыва погибли четыре солдата", — проинформировало Госбюро расследований Украины.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.