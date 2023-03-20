В Черниговской области в учебном центре "Десна" Сухопутных сил Украины произошло чрезвычайное происшествие. Погиб экипаж танка, в который входили четверо военнослужащих.
Инцидент произошел 18 марта во время штатной стрельбы на танковом полигоне. В одной из боевых машин застрял снаряд. Экипаж пытался его вытащить, это привело к детонации боеприпаса и гибели танкистов.
"Во время штатных стрельб в воинской части (полигон "Десна") в Черниговской области взорвался снаряд, в результате взрыва погибли четыре солдата", — проинформировало Госбюро расследований Украины.
Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.