Депутат Баевский: ВСУ вынуждены отодвигать свою артиллерию от мирных населённых пунктов Донбасса

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление ВС РФ и подавление ими позиций ВСУ становится результатом того, что украинские войска вынуждены отодвигать свою артиллерию на большее расстояние от мирных населённых пунктов. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

Подполковник отметил, что жители Донецка и других населённых пунктов ДНР, находящихся неподалёку от линии соприкосновения, по-прежнему находятся в опасности из-за обстрелов ВСУ, однако теперь украинские военные под влиянием обстоятельств бьют издалека.

"Однако, хочу обратить внимание, что те обстрелы, которые производит противник, он вынужден производить уже из более удаленных огневых позиций… То есть наше продвижение и вытеснение противника на всех участках Донецкого направления продолжается и дает свои плоды", — сказал Баевский в эфире Первого канала.

В подтверждение сказанному Баевский рассказал об обстреле Александровки, который вёлся со стороны ВСУ из района Курахово посредством ствольной артиллерии, чего не наблюдалось ранее.