Полковник Киселёв: ВСУ стали часто использовать БПЛА для разведки на Лиманском направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики активно используют разведывательные беспилотники на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления полковника Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.

В эфире Первого канала он отметил, что участке Кременная — Сватово не прекращаются позиционные бои.

"Усилилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины для разведки наших позиций", — уточнил Киселёв.

Полковник добавил, что боевики ВСУ применяют украинские, израильские, канадские, французские и немецкие дроны.

Кроме того, он подчеркнул: украинские войска предпринимают попытки организовать разведку боем на Лиманском направлении, однако ВС России отражают атаки. По словам Киселёва, киевский режим сталкивается с большими потерями на этом участке фронта.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ в районе Красного Лимана.