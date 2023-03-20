Украинские боевики активно используют разведывательные беспилотники на Краснолиманском направлении спецоперации, следует из заявления полковника Луганской Народной Республики Виталия Киселёва.
В эфире Первого канала он отметил, что участке Кременная — Сватово не прекращаются позиционные бои.
"Усилилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины для разведки наших позиций", — уточнил Киселёв.
Полковник добавил, что боевики ВСУ применяют украинские, израильские, канадские, французские и немецкие дроны.
Кроме того, он подчеркнул: украинские войска предпринимают попытки организовать разведку боем на Лиманском направлении, однако ВС России отражают атаки. По словам Киселёва, киевский режим сталкивается с большими потерями на этом участке фронта.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку ВСУ в районе Красного Лимана.
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