Контрнаступление ВСУ оценили в 537 млрд. грн.

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Данила Гетманцев рассказал о грядущем наступлении частей ВСУ. По словам парламентария, оно означает в разы большее количество боевиков, которые получат дополнительное вознаграждение за вовлечённость в боевые действия.

Гетманцев посчитал, что Украине это обойдётся дополнительно в 537 млрд. грн. Деньги, по его мнению, должны быть выделены их государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что киевский режим усиливает группировку войск в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, а также на территории Дружковки, Краматорска и Славянска.