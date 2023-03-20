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Контрнаступление ВСУ оценили в 537 млрд. грн.

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Силовые структуры

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Данила Гетманцев рассказал о грядущем наступлении частей ВСУ. По словам парламентария, оно означает в разы большее количество боевиков, которые получат дополнительное вознаграждение за вовлечённость в боевые действия.

Контрнаступление ВСУ оценили в 537 млрд. грн.

Гетманцев посчитал, что Украине это обойдётся дополнительно в 537 млрд. грн. Деньги, по его мнению, должны быть выделены их государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что киевский режим усиливает группировку войск в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, а также на территории Дружковки, Краматорска и Славянска.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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