Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Данила Гетманцев рассказал о грядущем наступлении частей ВСУ. По словам парламентария, оно означает в разы большее количество боевиков, которые получат дополнительное вознаграждение за вовлечённость в боевые действия.
Гетманцев посчитал, что Украине это обойдётся дополнительно в 537 млрд. грн. Деньги, по его мнению, должны быть выделены их государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что киевский режим усиливает группировку войск в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, а также на территории Дружковки, Краматорска и Славянска.
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