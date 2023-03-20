После успешных действий в районе населённых пунктов Красногоровка и Степное ВС России приступили к прощупыванию возможностей продвижения к Орловке. Именно через это село проходят главные потоки снабжения группировки ВСУ в Авдеевке, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По его словам, утром 20 марта украинское командование признало успехи российской армии возле Красногоровки. При этом специалист подчеркнул: об оперативном окружении Авдеевки говорить ещё рано. Предпосылки для этого появятся лишь в том случае, если ВС РФ установят контроль над дорогами к западу от города, указал эксперт.
Он также добавил, что российские подразделения ещё не зачистили от националистов Первомайское и Водяное.
"Прощупывание обороны ВСУ на юге Авдеевки может служить как целям растягивания обороны Украины, так и попыткой нащупать слабину в построении противника", — резюмировал Рожин.
Ранее стало известно, что российские военные под Авдеевкой захватили американские гранаты, используемые наёмниками, которые сражаются на стороне Киева.
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