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Рожин: армия РФ прощупывает оборону ВСУ на юге Авдеевки, об окружении говорить ещё рано

1:15
Силовые структуры

После успешных действий в районе населённых пунктов Красногоровка и Степное ВС России приступили к прощупыванию возможностей продвижения к Орловке. Именно через это село проходят главные потоки снабжения группировки ВСУ в Авдеевке, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Рожин: армия РФ прощупывает оборону ВСУ на юге Авдеевки, об окружении говорить ещё рано

По его словам, утром 20 марта украинское командование признало успехи российской армии возле Красногоровки. При этом специалист подчеркнул: об оперативном окружении Авдеевки говорить ещё рано. Предпосылки для этого появятся лишь в том случае, если ВС РФ установят контроль над дорогами к западу от города, указал эксперт.

Он также добавил, что российские подразделения ещё не зачистили от националистов Первомайское и Водяное.

"Прощупывание обороны ВСУ на юге Авдеевки может служить как целям растягивания обороны Украины, так и попыткой нащупать слабину в построении противника", — резюмировал Рожин.

Ранее стало известно, что российские военные под Авдеевкой захватили американские гранаты, используемые наёмниками, которые сражаются на стороне Киева.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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