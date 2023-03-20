Рожин: армия РФ прощупывает оборону ВСУ на юге Авдеевки, об окружении говорить ещё рано

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После успешных действий в районе населённых пунктов Красногоровка и Степное ВС России приступили к прощупыванию возможностей продвижения к Орловке. Именно через это село проходят главные потоки снабжения группировки ВСУ в Авдеевке, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, утром 20 марта украинское командование признало успехи российской армии возле Красногоровки. При этом специалист подчеркнул: об оперативном окружении Авдеевки говорить ещё рано. Предпосылки для этого появятся лишь в том случае, если ВС РФ установят контроль над дорогами к западу от города, указал эксперт.

Он также добавил, что российские подразделения ещё не зачистили от националистов Первомайское и Водяное.

"Прощупывание обороны ВСУ на юге Авдеевки может служить как целям растягивания обороны Украины, так и попыткой нащупать слабину в построении противника", — резюмировал Рожин.

Ранее стало известно, что российские военные под Авдеевкой захватили американские гранаты, используемые наёмниками, которые сражаются на стороне Киева.