Марочко заявил, что ВСУ подготавливают "грандиозное сражение" под Артёмовском

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Армия России уничтожает противника. ВСУ продолжают наращивать группировку войск возле Артёмовска. Об этом проинформировал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. В город перебрасываются новые силы.

По словам эксперта, этом может говорить о подготовке Киевом "грандиозного сражения".

"Владимир Зеленский говорил, что они не будут оставлять Артёмовск, уже подтвердил свои действия на практике — туда перебрасывается всё больше свежих сил", — сообщил Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

ВСУ могут предпринять наступательные действия.