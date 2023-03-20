В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Армия России уничтожает противника. ВСУ продолжают наращивать группировку войск возле Артёмовска. Об этом проинформировал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко. В город перебрасываются новые силы.
По словам эксперта, этом может говорить о подготовке Киевом "грандиозного сражения".
"Владимир Зеленский говорил, что они не будут оставлять Артёмовск, уже подтвердил свои действия на практике — туда перебрасывается всё больше свежих сил", — сообщил Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".
ВСУ могут предпринять наступательные действия.
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