ВС РФ окружают Авдеевку, в скором времени ситуация может стать такой, как в Артёмовске — Дмитрашкивский

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России начали окружение Авдеевки. Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашкивский. По его словам, в ближайшее время здесь повторится ситуация, аналогичная той, в которую части украинской армии попали под Артёмовском. Речь идёт об окружении и последующем полном уничтожении боевиков.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности начать контрнаступление в Артёмовске.