Вооружённые силы России начали окружение Авдеевки. Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашкивский. По его словам, в ближайшее время здесь повторится ситуация, аналогичная той, в которую части украинской армии попали под Артёмовском. Речь идёт об окружении и последующем полном уничтожении боевиков.
Ранее генерал ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности начать контрнаступление в Артёмовске.
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