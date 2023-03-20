Владимиру Путину на поездке в Мариуполь надо было выбрать для перемещения машину отечественного производства, а не иностранный внедорожник.
Об этом сообщил российский политобозреватель и радиоведущий Игорь Виттель
Также он подчеркнул, что даже СМИ Запада поразились очередной истерике на Украине, вызванной визитом российского президента.
"И, естественно, другого объяснения, что Путин ненастоящий, они придумать не могли. Они не могут себе такого представить, что спокойно человек садится в автомобиль, без кортежа", — в эфире радио "Комсомольская правда" заявил аналитик.
Очень повеселила шутка, что нужно в разные страны разослать двойников главы РФ. И пусть пытаются понять, какой Путин настоящий, добавил Виттель.
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