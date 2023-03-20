РВ: бойцы ВС РФ взяли в плен солдат ВСУ у Кременной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российской армии.

ВС РФ захватили позиции боевиков у Кременной. Один из военнослужащих заявил, что он является мобилизованным. Российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь раненым прямо на передовой.

Ранее Владислав Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года. По его словам, сражение будет иметь решающее значение для Киева.