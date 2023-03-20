Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российской армии.
ВС РФ захватили позиции боевиков у Кременной. Один из военнослужащих заявил, что он является мобилизованным. Российские бойцы оказали необходимую медицинскую помощь раненым прямо на передовой.
Ранее Владислав Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года. По его словам, сражение будет иметь решающее значение для Киева.
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Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.