Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 350 миллионов долларов, подчеркнул политик.
"Сегодня я запущу 34-е выделение оружия и снаряжения ВСУ объёмом 350 миллионов долларов", — сказал американский чиновник.
По его словам, армия Украины получит снаряды к реактивной системе залпового огня HIMARS и боевой машине пехоты Bradley. Также Вашингтон пообещал поставить Киеву, например, боеприпасы для артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, лодки.
Ранее обозреватель American Thinker Томас Лифсон осудил президента Штатов Джо Байдена за военную поддержку ВСУ. Вместе с этим журналист предупредил, что США не готовы к войне с Россией.
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