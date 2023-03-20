Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: в США начинается Великая депрессия, которая может закончиться Третьей мировой
Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину
Эксперт по БПЛА предостерёг россиян от стрельбы по беспилотникам
Steam может добавить новую и полезную функцию
Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось
Врач: целуя животных, владельцы могут заразиться бешенством или тяжёлой пневмонией
В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018: "Он же бывший"
Врач Кондрахин: здоровому человеку угрожает передозировка витаминами

Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США

0:56
Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 350 миллионов долларов, подчеркнул политик.

Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США

"Сегодня я запущу 34-е выделение оружия и снаряжения ВСУ объёмом 350 миллионов долларов", — сказал американский чиновник.

По его словам, армия Украины получит снаряды к реактивной системе залпового огня HIMARS и боевой машине пехоты Bradley. Также Вашингтон пообещал поставить Киеву, например, боеприпасы для артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, лодки.

Ранее обозреватель American Thinker Томас Лифсон осудил президента Штатов Джо Байдена за военную поддержку ВСУ. Вместе с этим журналист предупредил, что США не готовы к войне с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская У России ещё есть и Тихоокеанский флот, о котором все почему-то забыли Сергей Лебедев Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Последние материалы
Блинкен заявил о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
Steam может добавить новую и полезную функцию
Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось
Врач: целуя животных, владельцы могут заразиться бешенством или тяжёлой пневмонией
В American Thinker указали на уязвимость США при конфликте с Россией из-за ошибок Байдена на Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Канчельскиса о договорных матчах ЧМ-2018: "Он же бывший"
Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца
Тренировки: рутину можно разнообразить сетами и рест-паузой
Врач Кондрахин: здоровому человеку угрожает передозировка витаминами
Baijiahao: внезапный ответ России на британские провокации застал Лондон врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников