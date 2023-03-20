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Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину

1:12
Силовые структуры

Американские журналисты выступили за формирование аналога военно-политического блока НАТО. Новый альянс нужен для урегулирования конфликта на Украине, заявили в СМИ.

Американские журналисты Foreign Affairs призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину

Как написали в Foreign Affairs, в качестве примера объединения эксперт по миротворческим операциям ООН Лиз Говард и специалист по вопросам обороны Брукингского института Майкл О'Хэнлон привели Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности. Его частью могут стать члены альянса НАТО, в том числе США, Украина и Россия при смене власти. Однако в издании отметили, что возглавлять блок должна нейтральная страна.

Предлагаемый СМИ проект может, например, бороться с терроризмом, решать миграционные вопросы и помогать заключить соглашения Армении и Азербайджану.

"Эти войска будут следить за действиями российских военных, помогать обучать ВСУ, выступать в качестве "растяжки" для предотвращения агрессии РФ", — добавили в FA.

Основная задача объединения — контроль развёртывания нескольких тысяч военных из США и других стран на Украине, подчеркнули в издании.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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