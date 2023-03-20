Сивков: в США начинается Великая депрессия, которая может закончиться Третьей мировой

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Финансовое банкротство ряда банков США означает, что там начинается очередная Великая Депрессия. А выйти из неё Штаты могут лишь при помощи мировой войны.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"Вероятность крупномасштабной войны резко возросла. Поскольку США другого варианта выхода из депрессии, которая им грозит в результате этого кризиса, не видят, кроме как раскручивания крупномасштабной войны, в которой они могут списать долги, а долг сумасшедший, свыше 30 трлн долларов, и плюс падение банков", — в эфире "Рой ТВ" подчеркнул член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

По его словам, поэтому для многих "за океаном" выход из ситуации — только война. Вероятность мировой войны в горячей фазе после падения американских финансовых институтов серьёзно возросла, подытожил Сивков.