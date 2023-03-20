Когда российский лидер Владимир Путин был в Мариуполе, необязательно было целиться по президенту РФ, Киеву надо было хотя бы разбомбить дальнобойной артиллерией сам город и его окрестности.
Об этом сообщил киевский русофоб Александр Шелест.
"Если Путин прибывает в Мариуполь, а это первая поездка на Донбасс — это очень знаковая цель. Не обязательно стрелять именно по Путину. Важно обстрелять окрестности, населённый пункт, и таким образом внести коррективы в эту поездку. Насколько это нужно военно-политическому руководству Украины сейчас?" — во время своего эфира с экспертом Олегом Стариковым спросил пропагандист.
Но чтобы что-то делать, нужно получать информацию с помощью разведки, которая не сработала, поэтому высшее военно-политическое руководство страны эту информацию не знало. И что будут принимать, никто не знает подытожил Стариков.
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