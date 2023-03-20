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Леонков: чтобы взять Авдеевку, нужно перерезать все пути снабжения к ней

1:15
Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как складывается ситуация в Авдеевке.

Леонков: чтобы взять Авдеевку, нужно перерезать все пути снабжения к ней

По словам эксперта, за восемь лет ВСУ максимально укрепили свои позиции в Авдеевке, прикрываясь мирным населением. Противник понимает всю стратегическую важность этого населённого пункта, поэтому укрепил его, насколько это было возможно.

Однако несмотря на то, что Авдеевка сейчас напоминает крепость, ей всё равно нужны ресурсы — бойцы и боеприпасы, напомнил Леонков.

"И если перерезать все пути снабжения или взять их под огневой контроль, то понятно, что сложится такая же ситуация, как и в Артемовске. Соледар, Артемовск, Авдеевка — одни из ключевых пунктов той обороны, которая была выстроена в Донбассе в течение восьми лет", — рассказал Леонков в беседе с "Известиями".

И в данный момент российские войска перерезают пути снабжения, ведущие к Авдеевке с юга и севера, отметил эксперт. При этом с северной стороны вход в населённый пункт осложняет один из самых крупных на Украине заводов — коксохимический, — который ВСУ по своей традиции переоборудовали в своего рода укрепрайон.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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