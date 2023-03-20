США обеспокоены тем, что Китай использует саммит в Москве для мира на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин использует саммит в России для активизации попыток добиться мира на Украине.

Об этом в своём Telegram-канале заявил политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.

"Это просто шедеврально! То есть США не обеспокоены морем крови среди украинских военных, не обеспокоены разрушениями, не обеспокоены страданиями мирных граждан, не обеспокоены эскалацией конфликта. Их страшит самое ужасное, что можно представить: МИР и ПЕРЕМИРИЕ!" — отмечает политэксеперт.

Ранее Белый дом так и не смог добиться телефонных переговоров с Си Цзиньпином и официально заявил, что ещё раз сотрудники позвонят ему, как только Си Цзиньпин освободится.

Напомним, на неофициальной встрече Владимир Путин и Си Цзиньпин беседовали 4,5 часа. Завтра ожидаются важные заявления.