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РИА Новости: армия РФ отбила попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалили попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении спецоперации.

РИА Новости: армия РФ отбила попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы группировки "Центр" ВС России Александра Савчука, российским военнослужащим удалось отбить все атаки украинских солдат. По его словам, разведчики РФ обнаружили пехотинцев и технику ВСУ неподалёку от опорного пункта.

После этого по противнику отработал расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", указал собеседник агентства.

Савчук добавил, что Киев потерял военных и боевую бронированную технику, пытаясь вернуть старые позиции.

Он также подчеркнул: взвод 67-й механизированной бригады ВСУ намеревался перейти в атаку у Торского в Донецкой Народной Республике, однако был остановлен с помощью дистанционного подрыва мин и ударов из артиллерийских орудий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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