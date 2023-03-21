Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалили попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы группировки "Центр" ВС России Александра Савчука, российским военнослужащим удалось отбить все атаки украинских солдат. По его словам, разведчики РФ обнаружили пехотинцев и технику ВСУ неподалёку от опорного пункта.
После этого по противнику отработал расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", указал собеседник агентства.
Савчук добавил, что Киев потерял военных и боевую бронированную технику, пытаясь вернуть старые позиции.
Он также подчеркнул: взвод 67-й механизированной бригады ВСУ намеревался перейти в атаку у Торского в Донецкой Народной Республике, однако был остановлен с помощью дистанционного подрыва мин и ударов из артиллерийских орудий.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.