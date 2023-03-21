РИА Новости: армия РФ отбила попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провалили попытку вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-службы группировки "Центр" ВС России Александра Савчука, российским военнослужащим удалось отбить все атаки украинских солдат. По его словам, разведчики РФ обнаружили пехотинцев и технику ВСУ неподалёку от опорного пункта.

После этого по противнику отработал расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", указал собеседник агентства.

Савчук добавил, что Киев потерял военных и боевую бронированную технику, пытаясь вернуть старые позиции.

Он также подчеркнул: взвод 67-й механизированной бригады ВСУ намеревался перейти в атаку у Торского в Донецкой Народной Республике, однако был остановлен с помощью дистанционного подрыва мин и ударов из артиллерийских орудий.