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Снайперы "Отважных" показали парную работу по целям в зоне СВО с новым прицелом "Гиперон"

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Силовые структуры

Снайперские двойки, стрелок и наблюдатель, в зоне спецоперации играют важнейшую роль по уничтожению ключевых целей и живой силы неприятия, поддерживая наступление мотострелков и танков.

Снайперы "Отважных" показали парную работу по целям в зоне СВО с новым прицелом "Гиперон"

По словам командира подразделения с позывным Мазай, стрелки уничтожают украинских снайперов, гранатомётчиков и пулемётные расчёты.

"И при этом остаться необнаруженным. Потому что если (солдаты противника. — Прим. ред.) обнаружат снайпера, в эту точку летит буквально всё", — пояснил он в интервью военкору "Известий".

Авторы материала уточняют, что стрелки начали использовать новый российский прицел 1П59 "Гиперон", с помощью которого значительно повышается эффективность огня на дистанции более тысячи метров.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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