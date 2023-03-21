Снайперы "Отважных" показали парную работу по целям в зоне СВО с новым прицелом "Гиперон"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Снайперские двойки, стрелок и наблюдатель, в зоне спецоперации играют важнейшую роль по уничтожению ключевых целей и живой силы неприятия, поддерживая наступление мотострелков и танков.

По словам командира подразделения с позывным Мазай, стрелки уничтожают украинских снайперов, гранатомётчиков и пулемётные расчёты.

"И при этом остаться необнаруженным. Потому что если (солдаты противника. — Прим. ред.) обнаружат снайпера, в эту точку летит буквально всё", — пояснил он в интервью военкору "Известий".

Авторы материала уточняют, что стрелки начали использовать новый российский прицел 1П59 "Гиперон", с помощью которого значительно повышается эффективность огня на дистанции более тысячи метров.