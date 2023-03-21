Марочко: командование ВСУ перебросило гаубичную батарею на Купянское направление

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новая гаубичная батарея Вооружённых сил Украины (ВСУ) замечена на Купянском направлении спецоперации. Об этом заявил подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что киевский режим перебросил шесть орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом к населённому пункту Песчаное, который расположен в Купянском районе под Харьковом.

По его словам, 122-миллиметровые гаубицы прибыли в зону боевых действий после капитального ремонта и снятия с консервации.

Как пояснил подполковник, разведчики увидели на украинской технике свежие следы краски. Кроме того, на гаубицах ВСУ появились обновлённые колёсные шасси, заключил Марочко.

Ранее стало известно, что российские подразделения уничтожили украинские бронемашины и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении.