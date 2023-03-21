Марочко: боевики ВСУ занимают дома вблизи Артёмовска, не эвакуируя мирных жителей

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Артёмовска идут ожесточённые бои. ВС РФ уничтожают противника, он несёт крупные потери. В пригород на северо-западе Артёмовска прибывают военнослужащие ВС Украины. Они без эвакуации занимают дома мирных жителей. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"В населённых пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооружённых формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан", — сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.

Он подчеркнул, что украинские военные занимают не только пустующие дома, но и те, где живут люди.