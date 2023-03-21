В районе Артёмовска идут ожесточённые бои. ВС РФ уничтожают противника, он несёт крупные потери. В пригород на северо-западе Артёмовска прибывают военнослужащие ВС Украины. Они без эвакуации занимают дома мирных жителей. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"В населённых пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооружённых формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан", — сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Он подчеркнул, что украинские военные занимают не только пустующие дома, но и те, где живут люди.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.