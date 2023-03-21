Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.
В Запорожской области тактические отряды ВСУ продолжают совершать неудачные попытки прорыва обороны российской армии, используя бронетехнику НАТО. В результате каждой атаки гибнут солдаты ВСУ, а их техника уничтожается.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеозапись ликвидации очередной группы бронетранспортёров M113/YPR-765, произведённых США и Нидерландами.
При отражении последней атаки значительная часть нападающей техники была уничтожена при помощи мотострелков 42-й дивизии, артиллерии и разведки.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.