РВ: ВСУ бросают солдат и технику НАТО в "мясной штурм" в Запорожской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери.

В Запорожской области тактические отряды ВСУ продолжают совершать неудачные попытки прорыва обороны российской армии, используя бронетехнику НАТО. В результате каждой атаки гибнут солдаты ВСУ, а их техника уничтожается.

Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеозапись ликвидации очередной группы бронетранспортёров M113/YPR-765, произведённых США и Нидерландами.

При отражении последней атаки значительная часть нападающей техники была уничтожена при помощи мотострелков 42-й дивизии, артиллерии и разведки.