Воздушные силы Украины опубликовали кадры применения французского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Crotale в зоне спецоперации. На видео зафиксирован пуск двух ракет. В военном ведомстве утверждают, что второй ракете удалось поразить цель.
Франция направила на Украину всепогодные ЗРК Crotale малой дальности в декабре. Точное количество поставленных систем на вооружение ВСУ не сообщалось.
Комплексы предназначены для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Crotale можно применять как для противовоздушной обороны военных объектов, так и для прикрытия боевых порядков войск.
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