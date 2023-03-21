ВВС Украины опубликовали кадры применения французских ЗРК Crotale в зоне СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушные силы Украины опубликовали кадры применения французского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Crotale в зоне спецоперации. На видео зафиксирован пуск двух ракет. В военном ведомстве утверждают, что второй ракете удалось поразить цель.

Франция направила на Украину всепогодные ЗРК Crotale малой дальности в декабре. Точное количество поставленных систем на вооружение ВСУ не сообщалось.

Комплексы предназначены для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Crotale можно применять как для противовоздушной обороны военных объектов, так и для прикрытия боевых порядков войск.