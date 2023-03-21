Представители самообороны Белгородской области активно помогают российским военнослужащим, которые находятся на передовых позициях в зоне проведения спецоперации.
В интервью bel.ru они отметили, что самооборона региона состоит из добровольцев, способных защитить мирных жителей в случае ЧС. По их словам, сейчас активисты вместе с силовиками и военными дежурят на блокпостах, регулярно наблюдая за "окопной жизнью".
"Все помогают, а чем мы хуже? Тем более мы можем скоро очутиться в их шкуре", — пояснил командир второго отделения самообороны Белгородской области с позывным "Филин".
Среди добровольцев есть женщины, которые шьют для российских солдат тёплую одежду. При этом представители самообороны поделились, что волонтёры нередко сталкиваются с недоброжелателями. Они подчеркнули: в некоторых случаях люди просят показать документы, доказывающие, куда именно уходят средства, собранные активистами.
В самообороне Белгородской области добавили, что добровольцы постоянно передают в зону СВО лекарства, вещи, продукты питания, строительные материалы и средства личной гигиены.
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