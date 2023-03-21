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Добровольцы Белгородской области рассказали о помощи военным: "Можем скоро очутиться в их шкуре"

Силовые структуры

Представители самообороны Белгородской области активно помогают российским военнослужащим, которые находятся на передовых позициях в зоне проведения спецоперации.

Добровольцы Белгородской области рассказали о помощи военным: "Можем скоро очутиться в их шкуре"

В интервью bel.ru они отметили, что самооборона региона состоит из добровольцев, способных защитить мирных жителей в случае ЧС. По их словам, сейчас активисты вместе с силовиками и военными дежурят на блокпостах, регулярно наблюдая за "окопной жизнью".

"Все помогают, а чем мы хуже? Тем более мы можем скоро очутиться в их шкуре", — пояснил командир второго отделения самообороны Белгородской области с позывным "Филин".

Среди добровольцев есть женщины, которые шьют для российских солдат тёплую одежду. При этом представители самообороны поделились, что волонтёры нередко сталкиваются с недоброжелателями. Они подчеркнули: в некоторых случаях люди просят показать документы, доказывающие, куда именно уходят средства, собранные активистами.

В самообороне Белгородской области добавили, что добровольцы постоянно передают в зону СВО лекарства, вещи, продукты питания, строительные материалы и средства личной гигиены.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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